Política TRE considera ilegal candidatura isolada do Patriota ao Senado Liminar foi concedida pelo juiz Marcelo Arantes de Melo Borges no início da noite desta quarta (22)

O juiz Marcelo Arantes de Melo Borges, do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) impediu, liminarmente, a candidatura isolada de Santana Pires (Patriota) ao Senado. O Patriota está coligado com o PSDB do governador José Eliton, cuja chapa já tem dois candidatos ao Senado (Lúcia Vânia, PSB; e Marconi Perillo, PSDB), mas lançou candidatura própria de senado...