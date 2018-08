Política TRE acata ação contra coligação de José Eliton por suposta distribuição de camisetas Pedido de tutela cautelar foi deferido para que grupo político se abstenha da prática, considerada forma irregular de propaganda eleitoral

A Coligação "Goiás Avança Mais", do governador José Eliton (PSDB), candidato à reeleição, foi alvo de uma ação cautelar por suposta distribuição de camisetas com propaganda eleitoral durante carreatas de campanha nos municípios de Fazenda Nova, Novo Brasil e Mossâmedes, realizadas respectivamente na sexta-feira (24) e no sábado (25). O Tribunal Regional Eleito...