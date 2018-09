Política Temer pede reforço na segurança aos candidatos após ataque a Bolsonaro Presidente conversou com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e também solicitou ‘apuração rigorosa’

O presidente Michel Temer pediu ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, reforço da Polícia Federal na segurança dos presidenciáveis. O presidente conversou com Jungmann no início da noite desta quinta-feira (6) e o assunto foi exatamente o atentado sofrido pelo candidado do PSL, Jair Bolsonaro. Além de pedir mais segurança aos candidatos, Temer pediu ...