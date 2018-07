Política Temer antecipa volta ao Brasil para não deixar Eunício inelegível "O presidente tem que estar no Brasil a tempo de o presidente do Senado poder entrar no território nacional, sem correr o risco de ficar inelegível", disse o ministro das Relações Exteriores

O chanceler Aloysio Nunes Ferreira disse nesta sexta-feira, 27, que o presidente da República, Michel Temer, antecipou o retorno da África do Sul ao Brasil para não deixar inelegível o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE). Conforme o ministro das Relações Exteriores, que substituiu Temer após o presidente deixar a mesa de chefes de Estado e governo do ...