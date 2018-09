Política “Tem Base?”: Candidatos ao governo de Goiás prometem o que já existe O POPULAR checou as promessas dos três candidatos mais bem colocados ao governo de Goiás e descobriu que eles estão prometendo coisas que já estão em prática no Estado

O Tem Base? checou as promessas dos três candidatos mais bem colocados ao governo de Goiás e descobriu que no caso de algumas delas não se encaixam os selos usados pela seção de checagem de fatos do POPULAR, como “verdadeiro” ou “falso”, mas que seria necessário um novo alerta: “Já existe”. Isso porque alguns projetos anunciados por eles já estão colocados em prática n...