Política Taxa de renovação da Câmara dos Deputados foi a maior em 20 anos Renovação foi 52%, mas inclui ex-parlamentares que retornam ao mandato

Levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) indicou que a taxa de renovação na Câmara Federal superou as expectativas e alcançou 52% nas eleições deste domingo (7). Com isso, 267 novos deputados federais vão assumir o mandato no próximo ano. É o maior índice de renovação dos últimos 20 anos, informa a pesquisa. Desde 1990, este percen...