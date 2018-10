Candidato do MDB, Tárcio Dutra foi eleito prefeito de Serranópolis com 3.432 votos, em eleição realizada neste domingo (28). A candidatura do emedebista foi a única registrada para a eleição suplementar. Os votos recebidos por Tárcio representam 78,28% do total.

Acompanhe em tempo real a apuração das eleições 2018 pelo O POPULAR

Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que o pleito no município teve 25,93% de abstenção, 208 votos brancos e 744 votos nulos.

Cassação

Lidevam Ludio de Lima (PSDB) e Cleosmar de Almeida (PR), prefeito e vice-prefeito de Serranópolis eleitos em 2016, tiveram os mandatos cassados por abuso de poder econômico, propaganda eleitoral irregular e também por compra de voto. De acordo com a denúncia, funcionários da empresa de um aliado foram pressionados a apoiar a chapa.