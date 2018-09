Política Sogro de Marina Ruy Barbosa doa R$ 100 mil para campanha de Ronaldo Caiado ao governo de Goiás Dados foram obtidos no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO). Empresário Xande Negrão é dono de fazenda em Nova Crixás, no Noroeste goiano, que é uma das principais fornecedoras de gado para o grupo JBS

A campanha do candidato ao governo de Goiás pelo DEM, Ronaldo Caiado, recebeu uma doação de R$ 100 mil do empresário Alexandre Funari Negrão, mais conhecido como Xande Negrão, dono da fazenda Conforto, situada em Nova Crixás, a 380 quilômetros de Goiânia, uma das principais fornecedoras de gado para o grupo JBS, de acordo com a Reuters. A informação foi divulgada em reportagem ...