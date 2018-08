Política Sogro de Carlos Cachoeira é candidato a deputado estadual O nome del Lair Mendonça foi aprovado em convenção do Avante no domingo

Ex-vereador de Goiatuba (a 177 quilômetros de Goiânia), o sogro do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, Lair Mendonça, vai disputar vaga na Assembleia Legislativa de Goiás. O nome dele foi aprovado em convenção do Avante no domingo. Na coligação que apoia o governador José Eliton (PSDB), candidato à reeleição, o nome de Lair é tido como f...