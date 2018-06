Política Servidores participam de treinamento para a Eleição 2018 Funcionários lotados em postos de atendimento assistirão a palestras e cursos

Os chefes de cartórios das zonas eleitorais de Goiás realizam, nesta quinta (7) e sexta-feira (8), reunião com servidores que estarão lotados nos postos de atendimento da eleição deste ano. O objetivo do evento é promover atualização jurídica e procedimental e preparar os gestores para a realização do pleito. Durante o encontro, os gestores participarão de palest...