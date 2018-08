Política Senado em Goiás: Marconi Perillo, 30%; Lúcia Vânia, 28%; Jorge Kajuru, 26%, mostra Ibope A pesquisa foi encomendada pela TV Anhanguera e é o primeiro levantamento feito após a oficialização das candidaturas pelo instituto

O Ibope divulgou a pesquisa de intenção de votos para o Senado em Goiás. O ex-governador Marconi Perillo aparece com 30%, seguido da senadora Lúcia Vânia com 28%, e com o vereador de Goiânia Jorge Kajuru aparecendo com 26%. Confira a intenção de votos de todos os candidatos ao Senado em Goiás: Marconi Perillo (PSDB): 30% Lúcia Vânia (PSDB): 28...