Política Sem Bolsonaro e de olho no segundo turno, presidenciáveis fazem debate morno, mas com ataques Principais candidatos nas eleições 2018 deixam a ideia do "voto útil"; Haddad é o principal alvo e é criticado por Ciro, Marina e Alckmin

A proximidade da eleição - 11 dias - e o cenário embolado da disputa presidencial, onde o líder das pesquisas não chega reunir 30% das intenção de votos e quase o mesmo patamar (28%) dos eleitores ainda não têm candidato, fizeram com que os principais candidatos deixassem a ideia do "voto útil" apenas para as considerações finais e p...