Política Segundo suspeito pelo ataque contra Jair Bolsonaro é preso em Minas Gerais O suspeito, que não teve a identidade revelada, deve ser ouvido pela Polícia Federal em Juiz de Fora

Um segundo homem, suspeito de participação no atentado contra o candidato do PSL nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, foi detido pelas forças policiais de Juiz de Fora. As informações são do Superintendente da Polícia Judiciária, Carlos Capistrano. O suspeito, que não teve a identidade revelada, estaria neste momento sendo ouvido na Polícia Federa...