Política Seguidores de Bolsonaro são os que compartilham maior número de notícias falsas Apoiadores de candidato do PSL compartilham mais ‘junknews’ e militantes de Haddad publicam maior volume, diz pesquisa

Apoiadores do candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, são os que compartilham maior número de fontes de informação falsa ou de baixa qualidade - as "junk news" ou notícias distorcidas - relacionada às eleições no Twitter, rede social em que ele tem o maior engajamento político. Do outro lado, os apoiadores da candidatura do PT são os q...