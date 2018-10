O governador de Goiás, José Eliton (PSDB), votou no fim da manhã deste domingo (28) no Colégio Marista, no Setor Marista, em Goiânia, e aproveitou para falar com a imprensa. Questionado sobre o apoio que declarou ao candidato do PT, Fernando Haddad, ele disse: "se pegou bem ou mal, eu não sei. Sei que segui a minha consciência".

O tucano ainda disse que o petista "reúne valores de respeito a democracia e às instituições importantes". "Não conheço o presidenciável Jair Bolsonaro. Acho que o Brasil não teve oportunidade de conhecer quais são suas propostas, suas ideias."

Eliton falou sobre o nível desta campanha. "Infelizmente a campanha eleitoral presidencial esse ano foi uma campanha muito triste, pautada em acusações".

Apesar do voto declarado, o governador disse entender que nem uma nem outra opção são as melhores para o País. "Mas o povo brasileiro escolheu os dois para que pudessem se enfrentar no segundo turno. E respeitando os valores democráticos é que eu venho hoje externar meu voto naquele que as minhas convicções entendem que são as melhores, mesmo porque eu acho que o pior cenário é o voto nulo/em branco; que a omissão às vezes é pior que o erro em muitos momentos. Acho que você tem a obrigação de escolher e estou certo que aquele que vença, seja Bolsonaro, seja o Haddad, possa fazer um bom governo".

Perguntado sobre como o eleitor viu seu posicionamento, ele explicou que se posiciona conforme sua convicção. "Eu tenho muita segurança naquilo que falo, muita prudência naquilo que externo, respeito a todos."

O tucano contou que, para ele, a eleição de 2018 lembra muito a primeira do processo democrático, com uma diferença. "Nesta eleição o nível de agressão e de radicalismo é impressionante. As pessoas não conseguem administrar o voto contrário, a posição contrária, a premissa da democracia é justamente respeitar todas elas, você pode não concordar, mas tem que respeitar. Eu gostaria de votar no candidato por acreditar nas suas propostas e nas suas ideias, e não votar em um candidato porque ele é menos ruim que o outro".

O tucano estava acompanhado de dois seguranças, foi cumprimentado por eleitores e fiscais do PMN que estavam no local. Um deles chegou a dizer: "pena que o senhor não votou no Bolsonaro".