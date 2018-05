Política Secretário de Comunicação da Prefeitura deixa cargo Luiz Felipe Gabriel alegou que vai se dedicar a campanhas eleitorais; dois diretores e chefe de Gabinete também saem

O secretário de Comunicação da Prefeitura de Goiânia, Luiz Felipe Gabriel Gomes, pediu demissão do cargo nesta quarta-feira (16). Dois diretores - Elizeth Araújo (Jornalismo) e Orlando Lemos (Divulgação) - e a chefe de Gabinete, Patrícia Barbosa, também deixam o Paço. O prefeito Iris Rezende (MDB) foi comunicado no fim da manhã e ainda não há definição do substituto. A inform...