Política Rosa Weber: temos 22 anos de uso de urnas eletrônicas sem nenhuma fraude comprovada Para a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é importante frisar que os equipamentos são auditáveis

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, disse na tarde desta terça-feira, 18, que as urnas eletrônicas são "absolutamente confiáveis" e, desde a sua implantação, em 1996, até hoje não foi comprovado nenhum caso de fraude. Em transmissão ao vivo no último domingo, 16, o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, disse q...