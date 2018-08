Política Rosa Weber deve decidir ainda nesta quinta sobre relatoria do pedido de registro de Lula A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai escolher com qual ministro da Corte Eleitoral deve ficar a relatoria do pedido de registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, informou que decidirá ainda nesta quinta-feira, 16, com qual ministro da Corte Eleitoral deve ficar a relatoria do pedido de registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto. Rosa deverá decidir sobre a relatoria do processo após a sessão plenária de...