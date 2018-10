Atualizada às 14h05

O governador eleito Ronaldo Caiado (Democratas) votou por volta das 9h30 deste domingo (28), no Colégio Estadual Zizi Perillo Caiado, em Nova Crixás.

O senador viajou na manhã de hoje para a cidade onde vota e logo depois retornou para Goiânia. Ele vai aguardar em casa a apuração da eleição presidencial.

Quando chegou ao colégio para votar, Caiado agardeceu os votos que teve para governador. "Fui vitorioso em 238 municipios, uma votação expressiva". O democrata afirmou que o estado será referência nacional. "Vamos recuperar o estado, Goiás vai ser referência nacional".

O senador também falou do candidato Jair Bolsonaro. "Se Deus quiser hoje vamos ter a vitória do presidente Jair Bolsonaro, que será importante para nós. A credibilidade que temos com o próximo presidente da república vai nos dar condições de podermos pedir uma ajuda especial para tirar Goiás dessa situação crítica".

O governador eleito comentou sobre seu relacionamento com os deputados estaduais e com outras lideranças. "Tenho conversado com a Assembleia Legislativa e tenho recebido apoio do deputado (José) Vitti. Tenho buscado apoio de todos para nós podermos dar uma nova realidade para o estado de Goiás".

Caiado ainda fez uma análise sobre os governos dos candidatos do PT e do PSL. "Sabemos o que espera o Brasil com o candidato do PT. O Brasil quer repetir aquilo? Quer viver aquilo de novo? Qual a mensagem de esperança e de mudança? Votando no Bolsonaro, fazendo com que haja na sua equipe ministros competentes e pessoas sérias" e finalizou "a socidade brasileira e goiana não suporta mais o uso do governo para interesse pessoal e enriquecimento de poucas pessoas que abusam e usam indevidamente a máquina pública para se beneficiar enquanto você não dá ao cidadão a saúde, educação, segurança pública e oportunidade de emprego para um jovem".