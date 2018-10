Atualizada às 20h06

O Instituto Ibope divulgou, neste sábado (6), a última rodada de pesquisa antes da eleição 2018. O candidato ao governo do Estado, Ronaldo Caiado (DEM) lidera a pesquisa com 49% dos votos. O crescimento é de 2 pontos percentuais desde às últimas estimativas, divulgadas em 21 de setembro passado.

Em segundo lugar está Daniel Vilela (MDB), com 15%, seguido de José Eliton (PSDB) com 14%. Kátia Maria (PT) conta com 6% das intenções de voto; Marcelo Lira (PCB) com 2%; Weslei Garcia (PSOL) e Alda Lúcia (PCO) têm 1%.

Ronaldo Caiado cresceu 13 pontos desde a pesquisa divulgada em 17 de agosto, quando contava com 36% das intenções. José Eliton e Daniel Vilela estavam empatados em agosto com 10%. Em setembro, Eliton tinha 13% e ganhava de Daniel com 12%.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Votos válidos

Se levados em consideração apenas os votos válidos, excluindo votos brancos, nulos e indecisos, o candidato Ronaldo Caiado (DEM) lidera a pesquisa com 56% dos votos válidos. Isso significaria que o democrata seria eleito no 1º turno. Em segundo lugar está Daniel Vilela (MDB), com 17 % dos votos, seguido de José Eliton (PSDB), com 16% dos votos. Kátia Maria (PT) conta com 7% das intenções de voto, Marcelo Lira (PCB) e Weslei Garcia (PSOL) com 2% e Alda Lúcia (PCO) tem 1%.

Simulação de 2º turno

Nas simulações de 2º turno, Ronaldo Caiado (DEM) venceria José Eliton (PSDB) por 59% X 25%. Se o democrata enfrentasse Daniel Vilela (MDB), a estimativa é de vitória por 58% X 28%. Por fim, em um último cenário entre Daniel Vilela e José Eliton, a vitória seria de Daniel por 46% X 27%.

Pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 04 e 06 de outubro de 2018, com 812 votantes. A margem de erro estimada é de três pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa Ibope, solicitada pela TV Anhanguera foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás sob o protocolo Nº GO-02250/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR01464/2018.