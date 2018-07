Política Ronaldo Caiado lança chapa para disputar o Governo de Goiás com Lincoln Tejota como vice Nome do deputado estadual foi confirmado oficialmente e, agora, Pros deixa a base do governador José Eliton (PSDB)

O senador Ronaldo Caiado (DEM) oficializou hoje, em coletiva, o nome do deputado estadual e presidente do Pros em Goiás Lincoln Tejota como seu vice na chapa que vai concorrer ao Governo. Com a parceria publicamente firmada, o Pros está fora da base do governador José Eliton (PSDB) depois de ser o primeiro partido a formalizar apoio. Na manhã desta...