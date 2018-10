Ronaldo Caiado (DEM) é o novo governador eleito de Goiás. A vitória do democrata em primeiro turno foi confirmada na noite deste domingo (7), com 77,91% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No momento em que sua eleição foi garantida, Caiado contava com 1.403.369 de votos, totalizando 60,89% dos votos válidos.

Acompanhe em tempo real a apuração das eleições 2018 pelo O POPULAR

Candidato ao Palácio das Esmeraldas pela segunda vez - em 1994 não chegou ao segundo turno - Caiado liderou todas as pesquisas de intenções de voto desde o início da campanha, em agosto. Ele terá como vice-governador o ex-deputado estadual Lincoln Tejota (PROS). Desde 2002, quando Marconi Perillo se reelegeu pela primeira vez, um governadoriável não vencia as eleições sem a necessidade de extensão nas urnas.

No momento da confirmação da vitória de Caiado, Daniel Vilela (MDB) aparecia em segundo lugar, com 15,93% dos votos válidos, seguido pelo atual governador José Eliton (PSDB), que buscava a reeleição e a continuidade do governo tucano em Goiás, vigente desde 2010, com 13,03%, Kátia Maria (PT), com 8,84%, Professor Weslei Garcia (PSOL), com 0,91%, Marcelo Lira (PCB), com 0,23% e Alda Lúcia (PCO), com 0,16% dos votos.

Ronaldo Caiado assume o Executivo goiano no dia 1° de janeiro de 2019, quando será empossado.

HISTÓRIA

Nascido em Anápolis, no Centro goiano, em 25 de setembro de 1949, Ronaldo Ramos Caiado é médico ortopedista, com formação pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Em 1989, disputou as primeiras eleições diretas para a escolha do presidente da República desde a redemocratização após o fim do regime militar, quatro anos antes. Foi deputado federal por Goiás durante cinco mandatos. Até ser eleito neste domingo, atuava como senador, cargo para qual foi eleito em 2014.

É casado com a advogada Maria das Graças Landim Carvalho Caiado e tem quatro filhos: Maria, Marcela, Anna Vitória e Ronaldo Caiado Filho.