Política Rio de Janeiro terá segundo turno no dia 28 de outubro Wilson Witzel (PSC) e Eduardo Paes (DEM) disputarão a eleição do governo do estado

O estado do Rio de Janeiro terá segundo turno. Com 99,49% das urnas apuradas, os candidatos que disputarão o pleito no próximo dia 28, serão Wilson Witzel (PSC) e Eduardo Paes (DEM). Eles estão 41,27% e 19,56% dos votos. Na sequência ficaram outros oito candidatos ao governo. O mais votado foi Tarcísio Motta (PSOL), que ficou em terceiro lugar, que está com 10,74% dos v...