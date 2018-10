Política Revólver usado por eleitor na urna é falso, diz PF O responsável irá responder pelo crime de violação de sigilo porque a lei eleitoral proíbe o uso de equipamento de captação de vídeo e foto no momento do voto

Em ação deflagrada na manhã desta quarta-feira, 10, a Polícia Federal identificou a pessoa responsável pelo vídeo divulgado no dia do primeiro turno das eleições 2018 em que o eleitor vota utilizando uma arma de fogo. Após realizar uma busca e apreensão no Estado do Paraná, os investigadores descobriram tratar-se de "um simulacro de arma", ou seja, uma arma falsa. Acomp...