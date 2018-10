Eleito em primeiro turno, Renato Casagrande (PSB) conquista pela segunda vez o governo do Espírito Santo. Com 97,59% das urnas apuradas, ele está com 55,34% dos votos válidos, portanto, matematicamente eleito.

Em 2011, foi eleito governador pela primeira vez, tentou a reeleição em 2014, mas foi derrotado por Paulo Hartung no primeiro turno.

Formado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa (MG), Casagrande começou sua militância política no movimento estudantil, integrando o PCdoB, partido clandestino naquela época. Natural de Castelo (ES), após formado, voltou para a cidade natal e tentou organizar a juventude para mudar a política local.

Nos anos 1990, depois de concluir o curso de Direito, foi eleito deputado estadual e vice-governador do Espírito Santo, na chapa de Vitor Buaiz, na época filiado ao PT. Foi candidato a governador em 1998, mas ficou em terceiro lugar.

Em 2002 foi eleito para a Câmara dos Deputados, onde liderou a bancada do PSB. Na eleição seguinte, disputou e ganhou uma cadeira de senador. No Senado, relatou o processo de cassação do mandato do senador Renan Calheiros (MDB-AL), então presidente da Casa.

O governador eleito tem 57 anos, é casado com Maria Virgínia e tem dois filhos.