O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), acaba de garantir a reeleição para o governo de Alagoas. Com 97,82% das urnas apuradas, o candidato tem 976.335 votos (77,36%) e não pode ser mais alcançado por Josan Leite (PSL), que tem 10,47%. Na sequência ficou Pinto de Luna (PROS), com 7,33% dos votos válidos. Basile (PSOL), com 4,32% dos votos. E Melquezedeque Farias (PCO), com 0%, porque teve sua candidatura indeferida.

Para o senado foram eleitos Rodrigo Cunha (PSDB) e Renan Calheiros (MDB). Eles obtiveram 34,30% e 23,95% dos votos, respectivamente.

Renan Filho completou 39 anos, é casado com a administradora Renata Pires Calheiros e tem dois filhos. O candidato reeleito pertence a uma tradicional família de políticos nordestinos. É filho do senador Renan Calheiros (MDB-AL), ex-ministro e ex-presidente do Senado. Filiado ao MDB (na época, PMDB) desde 2003, Renan Filho foi prefeito de Murici (AL) de 2005 a 2010, quando renunciou ao cargo para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Na Câmara foi vice-líder do PMDB. (Dayrel Godinho é estagiário do convênio GJC e PUC Goiás)