Política Relator do mensalão no STF, Joaquim Barbosa declara voto em Fernando Haddad Ex-presidente do Supremo divulgou preferência de voto em rede social neste sábado (27)

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa declarou neste sábado (27) voto a Fernando Haddad (PT), com quem teve encontro há duas semanas. Em sua conta no Twitter, o magistrado diz que o oponente, Jair Bolsonaro (PSL), lhe inspira medo. Está decidido. Após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não prete...