Política Relator, Barroso vota pelo indeferimento da candidatura de Lula; acompanhe ao vivo O ministro foi o primeiro a votar no TSE, que julga o caso nesta sexta-feira (31)

O ministro Luís Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou nesta sexta-feira (31) pelo indeferimento do registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na Lava Jato. Barroso é o relator do caso e foi o primeiro a votar. O ministro afirmou que o ex-presidente Lula seria inelegível mesmo que estivesse solto ...