Política “Quiseram tentar mudar o rumo da eleição”, diz Marconi Em agenda de campanha na capital, ex-governador afirmou que a Operação Cash Delivery tem caráter eleitoreiro e pediu empenho da militância

No primeiro evento de campanha em Goiânia após a deflagração da Operação Cash Delivery, o ex-governador e candidato ao Senado Marconi Perillo (PSDB) chamou as denúncias de que ele teria recebido propina da Odebrecht de “factoides”. Ele saiu sem falar com a imprensa, mas, durante discurso, insistiu que a operação seria uma ação de caráter eleitoreiro e pediu que a militância u...