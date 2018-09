Política Quem é Alda Lúcia? “Vilanovense até o osso”, a candidata ao governo pelo PCO admite que não gosta do assédio que a eleição lhe trouxe, mas afirma que tenta superar o incômodo em nome da militância política; pesquisadora e professora, candidata passou metade do ano passado entre indígenas da Amazônia

Quem é Alda Lúcia? Onde mora? De onde veio? A candidata ao governo de Goiás pelo Partido da Causa Operária (PCO) responde: “Eu fiquei um pouco incomodada com todo esse assédio, de as pessoas querendo saber quem eu sou. Na verdade, ainda não me acostumei. Isso me é pouco familiar, não faz parte do meu cotidiano”, diz. Professora de Sociologia no Ensino Médio da Secret...