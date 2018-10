Confiante na vitória no segundo turno, o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, afirmou ontem que é “quase impossível” perder a disputa. “Vamos mudar o Brasil, não teremos outra oportunidade”, disse o capitão reformado. Na primeira pesquisa de intenção de voto do Datafolha após o primeiro turno, Bolsonaro apareceu com 58% dos votos válidos, enquanto Haddad teve 42%. O Ibope divulga hoje sua pesquisa.

Bolsonaro afirmou também que o mais correto seria que os debates de segundo turno fossem entre ele e o ex-presidente Luiz Inácio lula da Silva (PT), no lugar do candidato do PT, Fernando Haddad. “Querem que eu compareça a um debate de qualquer maneira, mas eu dependo de uma avaliação médica. Agora, eu vou debater com ele? Por que não tiram o Lula da cadeia para debater comigo?”, afirmou o candidato.

Mesmo assim, disse que “não iria debater com Lula de jeito nenhum”. Não disse, no entanto, se vai a debate com Haddad. “Se bem que eu não iria debater com Lula de jeito nenhum. Mas o mais certo é o Lula, porque quem vai formar ministério é o Lula”, disse Bolsonaro, em transmissão de vídeo ao vivo pelo Facebook.

Preso desde abril pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex de Guarujá, Lula foi o candidato do PT até o início de setembro, quando teve sua candidatura impedida pela Justiça Eleitoral, em razão da Lei da Ficha Limpa. Haddad assumiu a chapa logo em seguida.

Facada

Na transmissão, Bolsonaro voltou a cometer um ato falho em relação à facada que levou em Juiz Fora, Minas Gerais, durante campanha no primeiro turno. Assim como havia dito em entrevista à Rádio CBN na última quinta-feira, o candidato disse que foi “vítima do que prega”. Depois, se explicou e afirmou que foi vítima da violência que combate.

O ato falho ocorreu enquanto Bolsonaro criticava Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Presidência no primeiro turno e líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), que insinuou que o MTST ocuparia a casa do Bolsonaro, por considerá-la improdutiva. “Logo eles que dizem que eu que sou violento. Eles sempre se vitimizam. Eu não prego a violência, eu prego a não violência. Eu fui vítima daquilo que prego, a não violência”, disse em um primeiro momento.

“Só para deixar bem claro, eu sou vítima do que eu combato. Eu combato a violência e fui vítima desse combate à violência, eu sofri um ato de violência”, afirmou em seguida, após ter sido corrigido por alguém da equipe. Bolsonaro, inclusive, reforçou que, se eleito, vai tipificar como terrorismo a invasão de propriedades, urbanas ou rurais.

Em um ataque a Haddad, o candidato do PSL recorreu a trechos de obras acadêmicas do rival para argumentar que quem representa risco à democracia é o petista.