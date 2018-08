Política Quanto mais juro o banqueiro cobrar, mais imposto vai pagar, diz Haddad Para a tabela do IR, a proposta é estender a isenção até o valor de cinco salários mínimos

O candidato a vice-presidente pelo PT na chapa do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad, defendeu nesta terça-feira, 28, a elevação do valor de isenção do Imposto de Renda (IR) e a cobrança progressiva de tributos sobre atividades financeiras, conforme o nível de juros cobrado do cliente final. Em discurso num carro de som, pouco ...