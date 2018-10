Política PTB anuncia apoio a Bolsonaro no segundo turno Em nota, Roberto Jefferson, presidente do partido, afirma que Bolsonaro é a opção para a pacificação e a união do Brasil

Após reunião da executiva nacional do PTB, em Brasília, o presidente da legenda, Roberto Jefferson, anunciou hoje (9) que apoiará a candidatura do PSL à Presidência da República, Jaior Bolsonaro. Em nota, ele afirma que Bolsonaro é a opção para a pacificação e a união do Brasil.