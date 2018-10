Política PT tira nome de Lula e cor vermelha em nova marca de campanha Slogan também passou por mudança e agora é 'O Brasil para todos' no lugar de 'O Brasil feliz de novo'

Reunida hoje em São Paulo a coordenação da campanha do PT decidiu que no segundo turno a candidatura de Fernando Haddad vai ter caráter de frente política. Para isso o vermelho do PT perdeu espaço para o verde e amarelo da bandeira brasileira no material de campanha, o slogan passou a ser "O Brasil para todos" no lugar de "O Brasil feliz d...