Política PT subestimou poder do WhatsApp na campanha, admite Gleisi Hoffmann Para presidente petista, partido não se preparou para enfrentar Jair Bolsonaro (PSL) neste segmento da comunicação

A cerca de dez dias do segundo turno das eleições, a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, admitiu que o partido subestimou o poder do WhatsApp na campanha presidencial. Em conversa com a imprensa nesta quarta-feira, a petista disse que o partido não se preparou para enfrentar Jair Bolsonaro (PSL) neste segmento da comunicação, no q...