Política PT optou por não adaptar programas de rádio para 'testar' decisão do TSE TSE barrou o registro da o ex-presidente Lula nas eleições 2018

O PT optou por não adaptar programas de rádio para 'testar' decisão da Justiça eleitoral. Segundo dirigentes da legenda a ideia era "entender" o alcance do julgamento do último sábado, no qual o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrou o registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Lava Jato, nas eleições 2018. De acor...