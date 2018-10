Candidata à vice-presidência na chapa de Ciro Gomes (PDT) no primeiro turno, a senadora tocantinense Kátia Abreu (PDT) usou o Twitter para criticar o PT pela eleição de Jair Bolsonaro (PSL). De acordo com ela, a eleição de Bolsonaro é resultado da própria estratégia eleitoral do PT.

“PT deve soltar foguete minha gente. Elegeram Bolsonaro. Bolsonaro candidato dos petistas. Vocês escolheram o candidato que chamam de fascista. Sabiam desde agosto que não ganhavam do capitão”, escreveu em um dos tweets.

A senadora seguiu com as críticas na rede social. “Não adianta xingar nem chorar. Tiveram o que mereceram. O Brasil sinalizou várias vezes que não queria o PT no governo. Insistiram por pura soberba. As pessoas só servem pra vcs quando os apoia. Se não, vcs destilam ódio. Vão dormir com esta”.

Por fim, Kátia também defendeu o líder da chapa pela qual concorreu à presidência, Ciro Gomes, criticado pela militância petista por não ter declarado apoio expresso à candidatura de Fernando Haddad.

“Ciro teve brio. Dignidade. Vergonha na cara. Coisa que falta em muita gente como vcs que estão esperneando”.