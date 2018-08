Política PT confirma aliança com PCdoB, que deve indicar vice Anúncio foi feito pela candidata ao governo de Goiás Kátia Maria, durante convenção do Partido dos Trabalhadores

O PT e o PCdoB confirmaram aliança para a disputa eleitoral deste ano. O anúncio foi feito pela candidata do Partido dos Trabalhadores ao governo de Goiás, Kátia Maria, neste domingo (5), durante a convenção do partido. O evento acontece no diretório municipal da legenda, no Setor Universitário, em Goiânia. O PCdoB indicará o vice da chapa, mas a decisão ainda está e...