Política PT anuncia que Fernando Haddad é candidato à Presidência da República Em carta, ex-presidente Lula afirmou que ex-prefeito de São Paulo é o nome escolhido para substitui-lo na campanha da sigla

A Executiva Nacional do PT confirmou em reunião nesta terça-feira, 11, em Curitiba, o nome do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como o candidato do partido à Presidência da República e Manuela d'Ávila como vice na chapa. Haddad vai substituir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja candidatura foi barrada pelo Tribunal S...