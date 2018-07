Política PSOL oficializa candidatura do professor Weslei Garcia ao governo de Goiás Candidato foi escolhido em convenção do partido neste domingo (29). A candidata à vice é Erenilda de Assis, mais conhecida como Nildinha, da mesma sigla

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) oficializou, neste domingo (29), a candidatura do Professor Weslei Garcia na disputa ao governo de Goiás. A candidata à vice, também do mesma sigla, é Erenilda de Assis, mais conhecida como Nildinha. "A educação deve ser prioridade em qualquer governo, pois ela liberta homens e mulheres e transforma as sociedades”, afirmou Weslei...