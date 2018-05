Política “PSOL não vai firmar aliança com o PT em Goiás”, afirma Weslei Garcia à CBN Goiânia O pré-candidato ao governo de Goiás pelo PSOL participou do Papo Político, da CBN Goiânia, na manhã desta quinta-feira (17)

Pré-candidato ao governo de Goiás pelo PSOL, Weslei Garcia afirma que o partido não firmará aliança com siglas que estão na base do atual governo de Goiás nem que apoiam o MDB a nível nacional e local. A declaração foi feita em entrevista à CBN Goiânia na manhã desta quinta-feira (17). De acordo com Garcia, o PSOL está dialogando com PCB e PSTU e está à disposição de qua...