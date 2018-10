Política PSDB não vai apoiar nem PT nem Bolsonaro, afirma Alckmin Partido opta pela neutralidade no segundo turno da eleição presidencial, mas libera correligionários; reunião teve discussão entre o ex-governador e João Doria

Após bate-boca entre o presidente do PSDB, Geraldo Alckmin, e o candidato do partido ao governo de São Paulo, João Doria, os tucanos decidiram liberar os correligionários e não vão apoiar nenhum candidato no segundo turno da disputa presidencial entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). "Não apoiaremos nem o PT nem o cand...