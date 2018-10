Política PSB decide apoiar Fernando Haddad no segundo turno O apoio está condicionado ao compromisso por parte da candidatura petista da formação de uma frente ampla democrática

Em reunião hoje o diretório nacional do PSB decidiu apoiar o candidato do PT, Fernando Haddad, no segundo turno na disputa presidencial. O apoio está condicionado ao compromisso por parte da candidatura petista da formação de uma frente ampla democrática. Os diretórios de São Paulo e do Distrito Federal, cujos candidatos concorrem no segundo turno, fica...