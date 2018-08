Política "Pros não fará campanha para o PT em Goiás", afirma Lincoln Tejota A direção nacional do partido fechou aliança com o PT em reunião realizada nesta sexta-feira e orientou os diretórios estaduais a seguirem a mesma direção

O Pros fechou aliança com o PT em reunião realizada nesta sexta-feira (3) e orientou que todos os diretórios estaduais sigam a mesma direção. Em Goiás, o presidente do partido e deputado federal, Lincoln Tejota, é pré-candidato a vice na chapa de Ronaldo Caiado, do Democratas. De acordo com Lincoln, em Goiás, o Pros não muda de posição na composição da chapa com o ...