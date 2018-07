Política PROS lança novo nome para a Câmara dos Deputados nesta terça Segundo Lincoln Tejota, a liderança deseja que uma mulher seja a representante do partido

O PROS deve anunciar novo nome para a Câmara dos Deputados nesta terça-feira (17), durante o lançamento da pré-candidatura ao Senado do vereador Jorge Kajuru (PRP). De acordo com o presidente estadual do partido e pré-candidato a vice-governador na chapa de Ronaldo Caiado (DEM), Lincoln Tejota, a liderança deseja que uma mulher, que atue no Entorno do Distrito Federal, s...