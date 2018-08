Política “Pros deve ter chapa proporcional própria”, afirma Lincoln Tejota Existe a possibilidade de o partido formar coligação com o PSC

O atrito dentro do grupo de apoiadores de Ronaldo Caiado em relação a formação das chapas proporcionais já foi solucionado. Foi o que disse o candidato a vice Lincoln Tejota (Pros) durante a convenção do DEM e partidos aliados realizada neste sábado (4), no Clube Jaó. “Existe a possibilidade de coligação com o PSC, mas o Pros também pode ter chapa própria. Temos ...