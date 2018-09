Política Programa eleitoral de José Eliton não vai ao ar devido ação de Caiado Justiça Eleitoral ainda multou a coligação do tucano em R$ 105 mil

Atualizada às 16h de 21/09/2018 O programa eleitoral do candidato José Eliton (PSDB) não foi ao ar na tarde desta sexta-feira (21), por causa de uma ação do também candidato Ronaldo Caiado (DEM). A Justiça Eleitoral multou a coligação do tucano em R$ 105 mil por ter usado o tempo dos programas destinados aos candidatos ao pleito proporcional. “Verifico que, ainda que por um breve momen...