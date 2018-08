Política Programa de Lúcia Vânia joga pelo segundo voto ao Senado Liderando a segunda opção, a senadora tenta mostrar o que fez em seus oito anos de mandato

A senadora e candidata à reeleição Lúcia Vânia (PSB) concentra seu programa de rádio no segundo voto ao Senado. Na eleição deste ano, o eleitor poderá votar em dois candidatos para senador. O programa, que não foi a ao ar às 7 horas juntamente com os demais candidatos, mas que entrou no bloco do almoço desta sexta-feira (31), começa com um diálogo entre um homem ...