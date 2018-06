Política Professora se recusa a receber homenagem do governo pela presença de Demóstenes; veja vídeo Governador José Eliton discursava em evento de posse do Conselho Estadual da Mulher quando uma das homenageadas pediu a palavra e disse que se retiraria do local

A professora aposentada Izabel Campos, conhecida como Izabelzinha, recusou-se a receber homenagem na segunda-feira (25) em evento do governo estadual dedicado a mulheres, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, por conta da presença do ex-senador Demóstenes Torres (PTB) na mesa. O governador José Eliton (PSDB) discursava no momento em que ela pediu a palavra e disse que e...