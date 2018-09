Política Procuradora diz que agressor de Bolsonaro mostrou lucidez em audiência A avaliação da procuradora contrasta com a alegação de insanidade mental que a defesa do pedreiro de 40 anos tem feito

A procuradora da República Zani Cajueiro, do Ministério Público Federal em Juiz de Fora (MG), que atua no caso do ataque ao candidato Jair Bolsonaro (PSL), afirmou que Adélio Bispo de Oliveira, preso em flagrante pela agressão, mostrou "lucidez e coesão" em seu raciocínio na audiência de custódia realizada no município mineiro na última sexta-feira (7), um dia após s...